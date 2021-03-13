Что известно о состоянии военнослужащих, пострадавших при авиакатастрофе

Состояние двух военнослужащих, пострадавших при авиакатастрофе под Алматы, оценивается как крайне тяжелое, передает zakon.kz.
13 марта произошла аварийная посадка военного самолета близ аэропорта Алматы в районе поселка Кызыл Ту. Самолет АН-26 упал и загорелся. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы. 4 человека погибли, 2 пострадавших. пресс-служба акимата Алматы
Подробности о состоянии двух пострадавших:
- 1987 г.р. с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой;
- 1996 г.р. с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени, находятся в реанимации 4 ГКБ Алматы.
Состояние крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни пострадавших. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города, - отметили в акимате Алматы.
Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.
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