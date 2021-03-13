Что известно о состоянии военнослужащих, пострадавших при авиакатастрофе

Состояние двух военнослужащих, пострадавших при авиакатастрофе под Алматы, оценивается как крайне тяжелое, передает zakon.kz.

13 марта произошла аварийная посадка военного самолета близ аэропорта Алматы в районе поселка Кызыл Ту. Самолет АН-26 упал и загорелся. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы. 4 человека погибли, 2 пострадавших. пресс-служба акимата Алматы

Подробности о состоянии двух пострадавших:

- 1987 г.р. с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой;

- 1996 г.р. с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени, находятся в реанимации 4 ГКБ Алматы.

Состояние крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни пострадавших. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города, - отметили в акимате Алматы.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.