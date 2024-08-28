Гибель полицейского и его жены в ДТП в ЗКО: стало известно о состоянии пострадавших детей

Врачи 28 августа рассказали о состоянии детей, пострадавших в аварии в Западно-Казахстанской области. Трагедия унесла жизни четырех человек, сообщает Zakon.kz

Портал "Мой город" сообщает, что 10-летнего мальчика в тот же день санавиацией отправили в областную многопрофильную больницу. Восьмилетнего мальчика позже отправили в Уральск.

"Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации. Второй мальчик находится в отделении нейрохирургии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести". Пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО

По факту ДТП начато досудебное расследование.

ДТП произошло 24 августа в 8:20 недалеко от поселка Жалпактал Казталовского района. Водитель "ГАЗ-3102" не справился с рулевым управлением и врезался в стоящий на обочине КАМАЗ. Четыре человека погибли, в том числе замначальника РОВД и его жена. Еще троих госпитализировали в больницу, из них двое детей. Позже гибель полицейского и его жены подтвердили в ДП ЗКО.