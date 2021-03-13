Сагинтаев выехал на место крушения АН-26

13 марта 2021, 20:44
Фото: zakon.kz

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выехал на место крушения военного самолета АН-26, передает zakon.kz.

Выехал на место крушения военного самолета АН-26. Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?