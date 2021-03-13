Алматинские дороги превратились в каток

Днем Алматы погрузился в туман, а к вечеру на дорогах стало невероятно скользко, передает zakon.kz.

В городе произошло множество аварий, некоторые из них массовые и серьезные.

Ранее в акимате предупреждали об осадках и гололеде. Призывали не выезжать без особой надобности на личном автотранспорте или быть предельно осторожными.

По прогнозу "Казгидромета", вечером 13 марта ожидается выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега, которые с перерывами продлятся до среды, 17 марта. Днем 14 марта ожидаются сильные осадки при температуре плюс 2 градуса. В остальные дни прогнозируются слабые осадки. Температура воздуха в ночные периоды может опускаться до минус 7 градусов.

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