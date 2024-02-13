Уральск превратился в большой каток

13 февраля 2024 года в Уральске непогода застала жителей врасплох. В городе отменены занятия для школьников, люди не могут добраться до работы из-за отсутствия общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Один из водителей маршрутного автобуса рассказал изданию "Мой город", что отказался выходить на дороги из-за сильнейшего гололеда.

"Мы приехали на базу, но садиться за руль отказались. Все водители находимся на связи друг с другом, разговариваем. Пусть сначала обеспечат нашу безопасность и безопасность пассажиров, посыпят песком и тогда выйдем. А сейчас решили не рисковать", – сказал он.

Фото: mgorod.kz

Между тем количество людей на остановках только увеличивается. Пока люди ждут маршруты, таксисты поднимают цены.

"Безобразие! 40 минут стою на остановке, уехать не могу. Почему наши коммунальные службы никогда не бывают готовы?" – возмущается житель города.

В городском отделе образования добавили, что занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения. Причина – плохие погодные условия. Однако те дети, кто все же добрался до школы, будут учиться в стенах школы.

Стоит отметить, что большая часть Казахстана находится под влиянием отрога антициклона.



Ранее РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 13 февраля 2024 года. Подробно можно ознакомиться по ссылке.