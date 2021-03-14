Солистка Little Big рассказала о домогательствах

Солистка группы Little Big рассказала, что несколько лет назад столкнулась с домогательствами в спа-салоне. Софья Таюрская поведала, что пришла на массаж в купальнике, и ее встретил "толстый, большой дяденька", сообщает zakon.kz.

29-летняя исполнительница хитов Unо и Skibidi рассказала об этом блогеру Эльдару Джарахову в интервью на его YouTube-канале.

По словам девушки, это произошло после того, как она приобрела абонемент в спа-салон. Там к ней приставал "толстый" массажист. В какой-то момент он начал массировать интимные части тела артистки.

Меня парализовало. Я лежала просто и думала - когда это все закончится?

По ее словам, насилия не было, однако он ее касался. Таюрская добавила, что не могла ничего сделать, ей было страшно, и она не осознавала, что происходит.

Также певица рассказала, что молодой человек, с которым она была в отношениях на тот момент, не поддержал ее. Наоборот, он разозлился и обвинил в произошедшем ее.