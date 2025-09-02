Королева Камилла рассказала о домогательствах в своей жизни

Королева Великобритании Камилла рассказала, что в молодости подверглась сексуальным домогательствам, сообщает Zakon.kz.

31 августа The Times опубликовал отрывок из книги журналиста Валентина Лоу Power and the Palace. В ней приводится разговор королевы Камиллы и тогдашнего мэра Лондона Бориса Джонсона о сексуализированном насилии, которому она подверглась в юности.

Встреча проходила в Кларенс-хаусе в 2008 году и была посвящена инициативам по созданию кризисных центров для пострадавших от насилия.

"Серьезный разговор шел о том, что она сама в школьные годы подверглась попытке сексуализированного насилия, – пишет Лоу. – Ей было около 16-17 лет. Она ехала в поезде в Паддингтон, и мужчина постепенно передвигал руку все дальше".

Джонсон попросил рассказать, чем все закончилось.

"Я сделала то, чему учила меня мама. Сняла туфлю и ударила его каблуком в пах", – ответила Камилла.

A shocking revelation about Queen Camilla’s teenage years may explain the driving force behind her decades-long campaign for sexual assault victims. SEE MORE: https://t.co/XjGNdlr6u8 pic.twitter.com/LxMQHG3zHJ — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) September 1, 2025

Именно этот разговор, утверждает автор книги, подтолкнул Джонсона к открытию трех кризисных центров для пострадавших от сексуализированного насилия в Лондоне, два из которых Камилла открывала лично. Королева уже много лет занимается этой проблемой.

В 2021 году на саммите Women of the World Камилла осудила "культуру молчания", позволяющую насильникам избегать ответственности: "Насильники не рождаются, их формирует общество". В 2024 году она появилась в документальном фильме Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors, где рассказывала о своей общественной работе.

