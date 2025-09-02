#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Королева Камилла рассказала о домогательствах в своей жизни

Королева Камилла рассказала, что подверглась домогательствам в подростковом возрасте, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 07:10 Фото: Instagram/theroyalfamily
Королева Великобритании Камилла рассказала, что в молодости подверглась сексуальным домогательствам, сообщает Zakon.kz.

31 августа The Times опубликовал отрывок из книги журналиста Валентина Лоу Power and the Palace. В ней приводится разговор королевы Камиллы и тогдашнего мэра Лондона Бориса Джонсона о сексуализированном насилии, которому она подверглась в юности.

Встреча проходила в Кларенс-хаусе в 2008 году и была посвящена инициативам по созданию кризисных центров для пострадавших от насилия.

"Серьезный разговор шел о том, что она сама в школьные годы подверглась попытке сексуализированного насилия, – пишет Лоу. – Ей было около 16-17 лет. Она ехала в поезде в Паддингтон, и мужчина постепенно передвигал руку все дальше".

Джонсон попросил рассказать, чем все закончилось.

"Я сделала то, чему учила меня мама. Сняла туфлю и ударила его каблуком в пах", – ответила Камилла.

Именно этот разговор, утверждает автор книги, подтолкнул Джонсона к открытию трех кризисных центров для пострадавших от сексуализированного насилия в Лондоне, два из которых Камилла открывала лично. Королева уже много лет занимается этой проблемой.

В 2021 году на саммите Women of the World Камилла осудила "культуру молчания", позволяющую насильникам избегать ответственности: "Насильники не рождаются, их формирует общество". В 2024 году она появилась в документальном фильме Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors, где рассказывала о своей общественной работе.

На днях чешская теннисистка Каролина Мухова прервала матч на US Open и расплакалась, когда увидела среди зрителей своего экс-возлюбленного. В комментариях мужчину сразу прозвали абьюзером.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Как первые леди Азербайджана, Армении, Турции проводят время в Китае
Мир
06:20, Сегодня
Как первые леди Азербайджана, Армении, Турции проводят время в Китае
Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде
Мир
05:00, Сегодня
Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде
Письмо Трампу: президент Грузии требует внимания лидера США к грузинскому народу
Мир
04:04, 02 сентября 2025
Письмо Трампу: президент Грузии требует внимания лидера США к грузинскому народу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: