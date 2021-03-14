Ушел из жизни второй основатель легендарного фестиваля "Азия дауысы"

В возрасте 69 лет скончался второй основатель легендарного фестиваля "Азия дауысы", режиссер Александр Сергеевич Пономарев, передает zakon.kz.

У него был COVID-19. Он пролежал в реанимации в тяжелом состоянии почти три недели. У него были проблемы с сердцем, тяжело переносил COVID-19. Ушел из жизни сегодня, ему было 69 лет. музыкальный продюсер агентства "Хабар" Татьяна Лаврик

Напомним, в июле 2020 года ушел из жизни Мурат Иргалиев - один из основателей казахстанской музыкальной журналистики, создатель известного международного фестиваля "Азия дауысы". Он скончался на 63-м году жизни от коронавирусной инфекции.

Международный музыкальный фестиваль "Азия дауысы" впервые зазвучал в 1990 году на Медеу, куда съехались участники сразу из 15 стран. Позднее фестиваль стал проводиться ежегодно, вплоть до 2005 года. Конкурс получает специальную премию Каннского фестиваля мирового шоу-бизнеса. В нем участвуют зарубежные звезды эстрады - Патрисия Каас, Пупо, Тото Кутуньо, "Бони М", Митхун Чакраборти, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев.

Проект Мурата Иргалиева и Александра Пономарева стал брендом Казахстана. "Азия дауысы" был уникальной профессиональной школой для целого поколения журналистов и артистов, был проектом для зрителей, для всех казахстанцев.