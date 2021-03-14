Скорая застряла в сугробе по пути к больному ребенку в Туркестанской области

Сотрудники ДЧС Туркестанской области оказали помощь службе скорой помощи, передает zakon.kz.
14 марта в 18:45 в селе Кокбулак Тюлькубасского района Туркестанской области на пульт управления 101 поступило сообщение о том, что машина скорой помощи, ехавшая к больному ребенку, застряла на обочине дороги. На место происшествия выехали пять сотрудников ДЧС, одна единица техники. пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Водитель скорой поблагодарил сотрудников ДЧС, которые помогли вызволить машину из сугроба.
По данным РГП "Казгидромет", в Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение.
13-14 марта в регионе ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный днем 12 марта на большей части, сутки 13-14 марта местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 12 марта в горных районах порывы 30 м/с и более. Днем 13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 16-21, местами 6-11 тепла, до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза, - сообщали ранее синоптики.
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