Крыша садика загорелась в Туркестанской области
Фото: скриншот видео
7 июля 2024 года в в Тюлькубасском районе Туркестанской области загорелась кровля садика, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС, садик частный, одноэтажный.
Пожар локализовали и потушили на площади 270 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина устанавливается", – отметили в МЧС.
7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная.
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