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Крыша садика загорелась в Туркестанской области

тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 16:50 Фото: скриншот видео
7 июля 2024 года в в Тюлькубасском районе Туркестанской области загорелась кровля садика, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, садик частный, одноэтажный.

Пожар локализовали и потушили на площади 270 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина устанавливается", – отметили в МЧС.

7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная.

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