Букингемский дворец привлек юристов для расследования жалоб на Меган Маркл

Букингемский дворец привлек стороннюю юридическую фирму для проведения расследования предполагаемых случаев издевательского отношения герцогини Сассекской Меган Маркл к собственным подчиненным, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, представители неназванной юридической фирмы, в частности, смогут опросить бывших и действующих сотрудников королевского двора, которые жаловались на необоснованные претензии к ним со стороны Маркл.

Согласно источникам газеты The Sunday Times, герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри вряд ли будут приглашены к участию в расследовании, которое "займет столько времени, сколько будет необходимо".

Издание предполагает, что данное решение в конечном счете приведет к еще большему ухудшению отношений пары, покинувшей Великобританию почти год назад, с другими членами монаршей семьи.

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Ранее газета The Times опубликовала воспоминания бывших сотрудников секретариата супруги принца Гарри, которые жаловались на надменное отношение к ним со стороны Маркл. По их словам, из-за поведения герцогини Сассекской двое ее личных ассистентов в итоге были вынуждены оставить работу, поскольку не могли справиться со стрессом. Представители герцогини в комментарии для The Times отвергли тогда данные обвинения. Более того, адвокаты указали, что подобный материал намеренно вышел за несколько дней до интервью принца Гарри и Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, чтобы настроить британскую аудиторию против пары, перебравшейся в Калифорнию.

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По данным The Sunday Times, ранее принц Гарри впервые после интервью поговорил со своим братом герцогом Кембриджским Уильямом, который занимает второе место в очереди престолонаследия. Ранее британские таблоиды сообщали, что ссора между братьями была одной из причин, по которой принц Гарри отказался от статуса старшего члена королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские с 31 марта 2020 года потеряли возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.