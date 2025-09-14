Королевская кухня: Букингемский дворец бросил кулинарный вызов Меган Маркл

У герцогини Сассекской Меган появился серьезный конкурент в лице короля Великобритании, сообщает Zakon.kz.

13 сентября стало известно, что аккаунт Букингемского дворца теперь будет делиться видео закулисных кулинарных подробностей подготовки к государственным банкетам под скромным названием "The Kitchens".

Фото: Instagram/theroyalfamily

Также официальный аккаунт королевской семьи в Instagram ненастойчиво рекомендует подписаться, чтобы не пропустить обновления. Оказалось, что королевская кухня готовится к предстоящему государственному банкету в честь приезда другой известной четы – Дональда и Мелании Трамп.

"Это вам не джемы варить", – посмеялись в комментариях над кулинарными потугами Меган Маркл.

