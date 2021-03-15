Суд отобрал у матери троих детей из-за татуировок и розовых волос в Дагестане

В Дагестане произошла резонансная история: суд отобрал у матери троих детей и оставил их проживать с отцом, а в качестве причины такого решения привел внешность женщины, ведь она не носит хиджаб, украсила себя пирсингом, татуировками и разноцветными волосами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По словам Церетиловой, ее муж официально нигде не работает. Они в разводе девять лет.

Конфликт разгорелся девять лет назад, когда Нина Церетилова во время третьей беременности сбежала от избивающего ее мужа с двумя детьми. Все это время она жила в республике, а ее экс-супруг - в Москве.

Мужчина обзавелся новой семьей и в жизни детей участвовать не хотел. Накопился долг по алиментам - порядка 800 тысяч. Тогда отец решил забрать детей себе, чтобы не платить. Сначала он просто похищал ребят. А потом подал в суд. Неожиданно судья встал на его сторону.

Нина подала аппеляцию на решение судьи. Но пока идут разбирательства, ее детей снова забрали и увезли. Женщина рассчитывает, что огласка истории поможет ей выиграть дело и вернуть сыновей и дочку.

Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже, — рассказала Церетилова изданию.