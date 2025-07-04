Казахстанку и ее детей посадили на 7 лет за жестокий бизнес

50-летняя женщина и двое ее сыновей эксплуатировали людей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Мангистауской области 4 июля 2025 года рассказали, что с октября 2023 года по март 2024 года эта семья насильно удерживала в Актау двух людей с инвалидностью, и эксплуатировала их с целью получения прибыли, принуждая к попрошайничеству в общественных местах.

Причем потерпевших, у которых нет ног, обманом вывезли из Караганды. Сначала их принуждали к попрошайничеству в Семее, а затем перевезли в Актау, где эксплуатировали на местных рынках. Деньги, которые им подавали горожане, преступники присваивали.

"На протяжении всего времени потерпевшие подвергались угрозам, психологическому и физическому насилию, в том числе за попытки побега. Лишь в марте 2024 года один из них смог обратиться в полицию, что позволило раскрыть преступную схему", – сообщили в прокуратуре.

Приговором Актауского городского суда 50-летняя женщина и ее сыновья осуждены за незаконное лишение свободы и эксплуатацию. Всем троим участникам "семейного бизнеса" назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

4 июля также стало известно, что Интерпол МВД спас казахстанку от трудового рабства в Камбодже.