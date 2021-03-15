В Петропавловске объявят ЧС техногенного характера после взрыва в доме

Акимат Петропавловска подготовил проект решения "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в городе Петропавловске", передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 марта.

В связи со взрывом газа в жилом многоквартирном доме по улице Интернациональная, 21, города Петропавловска объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба, - говорится в документе.

Как отмечается, в пояснительной записке, решение принимается для обеспечения безопасных и комфортных условий для жителей пострадавшего дома.

Основной задачей является восстановление разрушенных конструкций, проведение капитального и текущего ремонта жилых комнат, монтаж и реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, что улучшит состояние жилья.

Взрыв в общежитии прогремел днем 21 февраля. Погибли два человека. С различными травмами госпитализированы еще 12 человек. Некоторые в тяжелом состоянии. Власти города пообещали выплатить пострадавшим по 300 тысяч тенге.