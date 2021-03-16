"Закроем кредиты и вернем деньги". Как выявить мошенников

Одна из популярных схем современного финансового мошенничества – создание псевдоюридической организации, которая якобы может помочь избавиться от кредита или обещает вернуть деньги, вложенные в сомнительные проекты. Такие организации активно предлагают свои услуги в соцсетях, мессенджерах, почтовых рассылках и даже через прямые телефонные звонки.

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Тереньев рассказал zakon.kz об уловках таких мошенников.

Что предлагают псевдоюристы?

По словам Терентьева, обычно мошенники обещают разобраться с такими делами, которые можно разрешить только через суд, или даже с неразрешимыми.

Например, они предлагают за определенную плату "закрыть" кредит и очистить кредитную историю. В качестве гонорара мошенники обычно просят процент от оставшейся задолженности. Важно понимать, что любые отношения между банком и клиентом складываются на основании договора. И в любом случае обе стороны должны этот договор исполнить. Поэтому каким-либо образом избавиться от кредита не погасив его – не представляется возможным, - объяснил он.

Стоит отметить, что стереть данные о задолженности из баз данных финансовых организаций, а также из кредитного бюро, невозможно. Вся информация там защищена очень надежно.

Мошенники против мошенников

Псевдоюристы могут пообещать вернуть потерянные деньги, которые ранее были вложены, например, в финансовую пирамиду.

Они рассказывают, что у них есть и полномочия и рычаги влияния для того, чтобы именно вы как можно быстрее вернули свои деньги.

Конечно же, после получения гонорара, мошенники исчезают и никакой работы не проводят.

Вернуть хотя бы часть денег, вложенных в финансовую пирамиду крайне сложно – на это уходит много времени, сил и труда настоящих юристов. Поэтому обещание вернуть средства быстро и безболезненно – верный признак мошенничества, - рассказал он.

Вам положена компенсация

Еще один популярное направление работы псевдоюристов – получение различных компенсаций, надбавок и дивидендов.

Они рассылают информацию о том, что вам якобы положены выплаты со стороны государства или государственных компаний. Все, что необходимо сделать – грамотно составить и подать соответствующее заявление. За это мошенники просят определенную плату, получив которую, либо отправляют вам шаблонное заявление, подача которого ни к чему не приведет, либо вообще исчезают с вашими деньгами, - перечислил Терентьев.

Злоумышленники также могут ввести в заблуждение, сообщив, что выплата якобы уже получена. И все что нужно сделать жертве– ввести данные своей банковской карты, включая коды на обороте.

Подготовим обращение за вас

Некоторые организации предлагают составить и подать за вас обращение в государственные органы. Они убеждают потенциальных жертв, что обращения, сделанные самостоятельно, ни в коем случае не будут рассмотрены.

На самом деле любой гражданин вправе обратиться в государственные органы совершенно бесплатно, а заявление зачастую можно подать в свободной форме. К тому же работают интернет-приемные, где есть как оперативные консультации, так и образцы обращений.

Как отличить псевдоюриста от настоящего?

Ни один настоящий юрист не будет гарантировать результат на 100%, тем более, не зная всех обстоятельств дела. Так поступают только мошенники, главная цель которых – получить плату за свои "услуги".

Агрессивная реклама и набивание цены – еще одни инструменты псевдоюристов. Ведь они обещают разрешить те проблемы, за которые ни один нормальный консультант попросту не возьмется.

Кстати, зачастую псевдоюридические конторы выдают себя за успешных юридических коллег или сообщают о якобы принадлежности к официальным структурам. Они могут использовать похожие наименования и даже делать клоны сайтов государственных органов с небольшими отличиями, - пояснил спикер.

Александр Терентьев напомнил, что в случае необходимости консультации по финансовым продуктам и услугам, а также для защиты своих прав, можно обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг через:

- электронную почту: info@finreg.kz; Tal@finreg.kz;

- в письменной форме по адресу: А15С9Т5, г.Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21

- в Управление региональных представителей (по месту жительства).

- по телефону горячей линии: +7 (727) 237 1000.