Банки в Казахстане обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кредитам

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как казахстанцев будут защищать от кредитного мошенничества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге в РСК Алматы 15 января директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФ Александр Терентьев, в целом по Казахстану за 2023 год зарегистрировали порядка 15 тыс. случаев мошенничества, из них порядка 6 тыс. случаев были связаны с оформлением кредитов.

"Сейчас мы совместно с правительством принимаем меры, чтобы изменить ситуацию, связанную с выдачей мошеннических кредитов. Так, разработана дорожная карта, которая предусматривает создание антифрод-центра на базе Нацбанка, целью которого будет сбор всей информации по мошенническим операциям. Вторая составляющая этой работы – ужесточение требований к мобильным операторам в целях борьбы с поддельными номерами", – объяснил Александр Терентьев.

По его словам, при выявлении подозрительной операции банки смогут обратиться в антифрод-центр, а после проверки приостановить все действия на счетах. Однако окончательное решение все же будет за самим клиентом.

"Кроме того, мы внесли поправку в Мажилис, по которой банки будут обязаны возместить денежные средства по кредиту, которые были украдены мошенническим способом. Сейчас мы рассматриваем саму процедуру возмещения, она пока в работе", – подчеркнул Александр Терентьев.

Представитель АРРФР отметил, что в 80% случаев казахстанцы самостоятельно под воздействием мошенников идут в банки и оформляют кредиты. И даже на вопросы менеджеров о том, находятся ли они под воздействием третьих лиц, отвечают отрицательно.

Куда обращаться алматинцам при просрочке по кредиту, читайте по ссылке.