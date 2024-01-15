Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Банки в Казахстане обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кредитам

Банки в Казахстане обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кредитам Фото: Zakon.kz
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как казахстанцев будут защищать от кредитного мошенничества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге в РСК Алматы 15 января директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФ Александр Терентьев, в целом по Казахстану за 2023 год зарегистрировали порядка 15 тыс. случаев мошенничества, из них порядка 6 тыс. случаев были связаны с оформлением кредитов.

"Сейчас мы совместно с правительством принимаем меры, чтобы изменить ситуацию, связанную с выдачей мошеннических кредитов. Так, разработана дорожная карта, которая предусматривает создание антифрод-центра на базе Нацбанка, целью которого будет сбор всей информации по мошенническим операциям. Вторая составляющая этой работы – ужесточение требований к мобильным операторам в целях борьбы с поддельными номерами", – объяснил Александр Терентьев.

По его словам, при выявлении подозрительной операции банки смогут обратиться в антифрод-центр, а после проверки приостановить все действия на счетах. Однако окончательное решение все же будет за самим клиентом.

"Кроме того, мы внесли поправку в Мажилис, по которой банки будут обязаны возместить денежные средства по кредиту, которые были украдены мошенническим способом. Сейчас мы рассматриваем саму процедуру возмещения, она пока в работе", – подчеркнул Александр Терентьев.

Представитель АРРФР отметил, что в 80% случаев казахстанцы самостоятельно под воздействием мошенников идут в банки и оформляют кредиты. И даже на вопросы менеджеров о том, находятся ли они под воздействием третьих лиц, отвечают отрицательно.

Куда обращаться алматинцам при просрочке по кредиту, читайте по ссылке.

Читайте также

Без суда и полиции: как быстро получить страховые выплаты при мелких ДТП
Без суда и полиции: как быстро получить страховые выплаты при мелких ДТП
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Куда обращаться алматинцам при просрочке по кредитам
Куда обращаться алматинцам при просрочке по кредиту
Тамила Языкова
АРРФР Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
перевод школьников на дистанционку
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
закрытые дороги
42 дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: