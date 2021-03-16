Какие требования планируют предъявлять к казахстанским учебникам

Министерство образования и науки разработало Требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, передает zakon.kz.
Так, говорится, что содержание учебников и учебно-методических комплексов должны отражать интересы казахстанского общества и государства путем признания национальных особенностей, ценностей и достижений, преимущественного привлечения граждан и резидентов Казахстана в качестве авторов и экспертов, широкого представления самобытных примеров и источников, воспитывающих чувства любви и уважения к Родине и национальному культурному коду.
Учебник и учебно-методические комплексы (кроме языковых предметов) для школ с казахским языком обучения должны разрабатываться на государственном языке; для школ с другими языками обучения – на языке обучения, либо в переводе.
Предусматривается хранение персональных данных педагогов, родителей и обучающихся в электронных информационных ресурсах, обеспечивающих использование цифровых учебников и цифровых учебно-методических комплексов в онлайн режиме, осуществляется разработчиком в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории РК, с принятием необходимых мер по защите персональных данных.
Как отмечается, учебник вместе с учебно-методическим комплексом призван вызывать интерес к обучению, развивать знания, навыки и ценности через чтение и выполнение заданий (принцип "привлекает, развивает и взаимодействует").
Также говорится, что учебные материалы воспитывают бережное отношение к окружающей среде, эмпатию, чувство сопереживания, уважение к труду людей различных профессий.
При этом в содержании не допускаются:
Читабельность текстов учебника определяется следующими параметрами:
Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 1 апреля.
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