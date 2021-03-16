Какие требования планируют предъявлять к казахстанским учебникам

Министерство образования и науки разработало Требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, передает zakon.kz.

Так, говорится, что содержание учебников и учебно-методических комплексов должны отражать интересы казахстанского общества и государства путем признания национальных особенностей, ценностей и достижений, преимущественного привлечения граждан и резидентов Казахстана в качестве авторов и экспертов, широкого представления самобытных примеров и источников, воспитывающих чувства любви и уважения к Родине и национальному культурному коду.

Учебник и учебно-методические комплексы (кроме языковых предметов) для школ с казахским языком обучения должны разрабатываться на государственном языке; для школ с другими языками обучения – на языке обучения, либо в переводе.

Предусматривается хранение персональных данных педагогов, родителей и обучающихся в электронных информационных ресурсах, обеспечивающих использование цифровых учебников и цифровых учебно-методических комплексов в онлайн режиме, осуществляется разработчиком в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории РК, с принятием необходимых мер по защите персональных данных.

Как отмечается, учебник вместе с учебно-методическим комплексом призван вызывать интерес к обучению, развивать знания, навыки и ценности через чтение и выполнение заданий (принцип "привлекает, развивает и взаимодействует").

Также говорится, что учебные материалы воспитывают бережное отношение к окружающей среде, эмпатию, чувство сопереживания, уважение к труду людей различных профессий.

При этом в содержании не допускаются:

дискриминация по признакам социального, имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, физических и интеллектуальных особенностей и по любым иным обстоятельствам;

предвзятость (тенденциозность), стереотипное представление и упрощение в ущерб смыслу;

проявления каких-либо форм жестокости, насилия, асоциального поведения и вредных привычек;

ссылки на социальные сети и неофициальные веб-ресурсы образовательного и иного характера.

Читабельность текстов учебника определяется следующими параметрами:

смысл и стиль текстов уникальны и гармоничны, позволяют обучающимся учиться новому через чтение и самостоятельно конструировать значение прочитанного; уровень сложности языка соизмерим с возрастными особенностями обучающихся, при этом новые понятия и термины вводятся в контекст тогда и где, это необходимо; представленные отрывки из произведений последовательны и облегчают обучающемуся процесс обработки текстов; язык изложения учебного материала позволяет использовать 4 вида речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование и говорение) в качестве инструментов открытия чего-то нового, уточнения и расширения смысла конструируемых знаний об учебном предмете; язык текстов знакомый, живой и интересный для обучающегося, мотивирует его к обучению и пониманию; тексты связаны с предшествующими знаниями и опытом обучающегося, например, путем включения знакомых аналогий и примеров; язык изложения корректный и ясный; новые темы, понятия и термины снабжены пояснениями, особыми логическими схемами и/или моделями, которые облегчают понимание и обсуждение их содержания; учебные материалы изложены в соответствии с нормами правописания; количество слов в предложениях и правила построения предложений должны соответствовать нормам чтения, лексическому минимуму и лингвистическим требованиям, с учетом возраста обучающихся и особенностей предмета.

Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 1 апреля.