В Казахстане расширили требования к электронным школьным учебникам
Фото: primeminister.kz
Министр просвещения приказом от 18 сентября 2024 года внес изменения в Требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что требования к учебнику и учебно-методическим комплексам в электронной форме дополнительно включают следующие положения:
- применение понятного (дружественного) интерфейса;
- использование инструментов обратной связи и контроля;
- наличие навигационных подсказок;
- наличие мультимедийного контента и интерактивных заданий;
- снабжение ключевых тем, понятий и терминов гиперссылками на пояснения и словари;
- изложение информации в вертикальной ориентации, прокручиваемой HTML страницы;
- функционирование на распространенных компьютерных и мобильных устройствах и их актуальных операционных системах (Windows (Уиндоус), Mac OS (Мак ОС), Android (Андроид), IOS (Ай ОС));
- использование распространенными бесплатными браузерами или читающими программами, в том числе на внешних носителях информации;
- отсутствие необходимости в установке дополнительных плагинов для воспроизведения аудио- и видеоматериала;
- размещение контента на электронных образовательных платформах с онлайн доступом и на внешних носителях информации с офлайн доступом;
- обеспечение безопасного хранения и пользования персональных данных педагогов, обучающихся или)родителей, использующих электронные учебники и учебно-методические комплексы в онлайн-режиме;
- соответствие текстовой информации нормам электронной типографики;
- использование формата, обеспечивающего возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя и соответствующего различным расширениям электронных документов;
- осуществление масштабирования (увеличение и уменьшение) шрифта или страницы (экрана);
- использование формата изображения, соответствующего общедоступным расширениям;
- выполнение иллюстрации в векторном или растровом формате;
- размеры изображений (карт, схем, таблиц, графиков, чертежей) не менее 300 пикселей по одной из сторон и выполнены в общедоступном формате;
- соответствие формата видеоматериала общедоступным расширениям;
- разрешение видеоматериала не менее 1280x720, соотношение сторон 16:9;
- полное заполнение видеоматериалом поля экрана;
- выполнение аудиоматериала в форматах AAC, AC3, OGG, Mp3, Мр4, каналы воспроизведения – два (стерео);
- наличие материалов для уровневой дифференциации, индивидуализации и персонализации обучения;
- наличие элементов геймификации;
- наличие дидактических материалов с виртуальной лабораторией по естественно-научным предметам.
В прежней версии требований было всего 11 пунктов из указанных 24 выше.
Приказ вводится в действие с 7 октября 2024 года.
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