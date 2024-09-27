В Казахстане расширили требования к электронным школьным учебникам

Фото: primeminister.kz

Министр просвещения приказом от 18 сентября 2024 года внес изменения в Требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что требования к учебнику и учебно-методическим комплексам в электронной форме дополнительно включают следующие положения: применение понятного (дружественного) интерфейса;

использование инструментов обратной связи и контроля;

наличие навигационных подсказок;

наличие мультимедийного контента и интерактивных заданий;

снабжение ключевых тем, понятий и терминов гиперссылками на пояснения и словари;

изложение информации в вертикальной ориентации, прокручиваемой HTML страницы;

функционирование на распространенных компьютерных и мобильных устройствах и их актуальных операционных системах (Windows (Уиндоус), Mac OS (Мак ОС), Android (Андроид), IOS (Ай ОС));

использование распространенными бесплатными браузерами или читающими программами, в том числе на внешних носителях информации;

отсутствие необходимости в установке дополнительных плагинов для воспроизведения аудио- и видеоматериала;

размещение контента на электронных образовательных платформах с онлайн доступом и на внешних носителях информации с офлайн доступом;

обеспечение безопасного хранения и пользования персональных данных педагогов, обучающихся или)родителей, использующих электронные учебники и учебно-методические комплексы в онлайн-режиме;

соответствие текстовой информации нормам электронной типографики;

использование формата, обеспечивающего возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя и соответствующего различным расширениям электронных документов;

осуществление масштабирования (увеличение и уменьшение) шрифта или страницы (экрана);

использование формата изображения, соответствующего общедоступным расширениям;

выполнение иллюстрации в векторном или растровом формате;

размеры изображений (карт, схем, таблиц, графиков, чертежей) не менее 300 пикселей по одной из сторон и выполнены в общедоступном формате;

соответствие формата видеоматериала общедоступным расширениям;

разрешение видеоматериала не менее 1280x720, соотношение сторон 16:9;

полное заполнение видеоматериалом поля экрана;

выполнение аудиоматериала в форматах AAC, AC3, OGG, Mp3, Мр4, каналы воспроизведения – два (стерео);

наличие материалов для уровневой дифференциации, индивидуализации и персонализации обучения;

наличие элементов геймификации;

наличие дидактических материалов с виртуальной лабораторией по естественно-научным предметам. В прежней версии требований было всего 11 пунктов из указанных 24 выше. Приказ вводится в действие с 7 октября 2024 года. Читайте также В Казахстане разработали план перспективного использования радиочастот на пять лет Серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане

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