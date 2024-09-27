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В Казахстане расширили требования к электронным школьным учебникам

Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение, компьютерный класс, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 14:11 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения приказом от 18 сентября 2024 года внес изменения в Требования к структуре и содержанию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что требования к учебнику и учебно-методическим комплексам в электронной форме дополнительно включают следующие положения:

  • применение понятного (дружественного) интерфейса;
  • использование инструментов обратной связи и контроля;
  • наличие навигационных подсказок;
  • наличие мультимедийного контента и интерактивных заданий;
  • снабжение ключевых тем, понятий и терминов гиперссылками на пояснения и словари;
  • изложение информации в вертикальной ориентации, прокручиваемой HTML страницы;
  • функционирование на распространенных компьютерных и мобильных устройствах и их актуальных операционных системах (Windows (Уиндоус), Mac OS (Мак ОС), Android (Андроид), IOS (Ай ОС));
  • использование распространенными бесплатными браузерами или читающими программами, в том числе на внешних носителях информации;
  • отсутствие необходимости в установке дополнительных плагинов для воспроизведения аудио- и видеоматериала;
  • размещение контента на электронных образовательных платформах с онлайн доступом и на внешних носителях информации с офлайн доступом;
  • обеспечение безопасного хранения и пользования персональных данных педагогов, обучающихся или)родителей, использующих электронные учебники и учебно-методические комплексы в онлайн-режиме;
  • соответствие текстовой информации нормам электронной типографики;
  • использование формата, обеспечивающего возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя и соответствующего различным расширениям электронных документов;
  • осуществление масштабирования (увеличение и уменьшение) шрифта или страницы (экрана);
  • использование формата изображения, соответствующего общедоступным расширениям;
  • выполнение иллюстрации в векторном или растровом формате;
  • размеры изображений (карт, схем, таблиц, графиков, чертежей) не менее 300 пикселей по одной из сторон и выполнены в общедоступном формате;
  • соответствие формата видеоматериала общедоступным расширениям;
  • разрешение видеоматериала не менее 1280x720, соотношение сторон 16:9;
  • полное заполнение видеоматериалом поля экрана;
  • выполнение аудиоматериала в форматах AAC, AC3, OGG, Mp3, Мр4, каналы воспроизведения – два (стерео);
  • наличие материалов для уровневой дифференциации, индивидуализации и персонализации обучения;
  • наличие элементов геймификации;
  • наличие дидактических материалов с виртуальной лабораторией по естественно-научным предметам.  

В прежней версии требований было всего 11 пунктов из указанных 24 выше.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2024 года.

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