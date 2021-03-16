Звони Жумабеку - полицейский из Туркестанской области лишился должности

Полицейского Жумабека Тулегена из Туркестанской области отстранили от должности, сообщает zakon.kz.

История, вызвавшая резонанс в Казнете, получила продолжение.

В ночь с 7 на 8 марта полицейские остановили нарушителя на LADA Priora. Но водитель, сославшись на некоего Жумабека, уехал от них.

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В областном ДП отметили, что позднее в отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по двум статьям КоАП РК. А машину водворили на штрафстоянку.

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Также стало известно, что в отделе полиции Отырарского района действительно работает сотрудник полиции по имени Жумабек Тулеген в звании майора полиции. Он является начальником отделения административной полиции, в его подчинении находятся два сотрудника.

После служебной проверки полицейского освободили от должности.

Его на прошлой неделе решением дисциплинарной комиссии отстранили от должности начальника отделения административной полиции Отырарского РОП, - отметили в ведомстве.