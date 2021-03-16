Швейцарский лыжник рассказал, что его удивило в Казахстане

Спортсмен из Швейцарии Ной Рот в составе своей команды стал серебряным призером Чемпионата мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Он успел побывать во многих странах, но Казахстан ему запомнился особо, передает zakon.kz.

Сборная Швейцарии также впервые завоевала серебряные медали, заработав 293,46 баллов. Звездная команда в составе Кэрол Бувард, Пирмин Вернер и Ноя Рота опередили американцев, за которых выступали Эшли Колдуэлл, Эрик Лоугрэн и Кристофер Лиллис. Как признались позже швейцарские спортсмены, на "Шымбулаке" они чувствовали себя как дома.

Ярчайшей звездой в составе швейцарцев оказался Ной Рот. Вундеркинд родился в декабре 2000 года. Интересно, что парень пошел по стопам своей матери Колетт Бранд , которая выигрывала бронзовые медали Олимпийских игр - 1988 в Нагано. Сам Ной успел поучаствовать на Олимпиаде, прошедшей через тридцать лет и уже выигрывал мировое первенство. В 2019 году он завоевал "золото" и "бронзу" на чемпионате в Юте (США). Теперь спортсмен планирует повторить и превзойти достижение своей матери.

Для швейцарца нынешний приезд в Казахстан - второй.

Я счастлив быть здесь. В Казахстане очень добрые люди. Мне понравилось место проведения Кубка мира. Это фантастичное место. Особую важность для спортсменов имеет то, что соревнование все-таки состоялось. К сожалению, все время мы были в отеле и времени посмотреть город не было. После соревнований нам обещали показать красивые места. Однако я бывал здесь в прошлом году. Это прекрасное место с красивыми людьми и невероятными горами. Также я слышал о "Борате". Я сам не видел этот фильм. Мое окружение и друзья, часто шутят о "Борате". Однако это потому что, они еще не побывали здесь. В Казахстане классно. Мне город показался очень теплым и приятным. Я очень хотел попробовать вашу кухню, но пока мне не доводилось. Я обязательно приеду сюда, как гость. Хочу покататься по горам. В следующий раз по приезду в Казахстан я хочу прокатиться на лошади, думаю это будет сложнее, чем выполнять трюки на лыжах. Однако я должен это совершить. И конечно же попробую кухню, - отметил Рот.

Он сообщил, что любит свой вид спорта, но с удовольствием попробовал бы себя в лыжных гонках и серфинге.

Начинающим спортсменам советую наслаждаться тем, что ты делаешь, никогда не сворачивать с пути. Нужно делать свое дело изо-всех сил и все получится, - заключил спортсмен.

Альберт Ахметов