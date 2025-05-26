Пятеро лыжников найдены мертвыми на швейцарской горе

Тела пятерых погибших лыжников нашли у подножия вершины Римпфишхорн (Швейцария). Власти пока не опознали погибших, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает швейцарская телекомпания Radio Télévision Suisse, 24 мая на леднике над швейцарским горнолыжным курортом Церматт были обнаружены тела пяти лыжников. Двое лыжников из другой группы сообщили, что видели брошенные лыжи у подножия вершины Римпфишхорн, высотой 3962 м.

По словам властей, самолет Air Zermatt с врачом скорой помощи, фельдшером и двумя специалистами Valais Cantonal Rescue Organization немедленно вылетел в район. Тела были обнаружены на леднике Адлер после воздушных и наземных поисков.

"Официальная идентификация жертв все еще продолжается", – заявили представители кантона Вале.

Прокуратура начала расследование для выяснения точных обстоятельств этого несчастного случая".

Три тела были найдены на глубине около 487 м под лыжами, а два других – на небольшой заснеженной площадке примерно в 182 м выше. В рамках расследования изучаются лавинная активность и погодные условия.

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