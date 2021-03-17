Мужчина с ножом выместил гнев на медиках: подробности

Накануне стало известно, что в Алматинской области мужчина, чей отец скончался, схватился за нож и напал на сотрудников скорой. Телеканал КТК выяснил подробности случившегося, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Есике. Скорая прибыла на вызов. Однако пациент скончался до их прибытия и медработники отказались везти тело в больницу. Тогда сын умершего решил выместить гнев на медработниках, схватился за нож. Под угрозой расправы им все же пришлось пойти на поводу у родственников и поехать со скончавшимся в больницу. Но и там его сын не успокоился и отправил водителя скорой на больничную койку.

Фельдшер Сандыбек Елекенов рассказал, что, как обычно, отправился на экстренный вызов. 58-летний мужчина жаловался на боли в груди и сильную одышку. Помочь ему не успели. На месте медикам оставалось лишь констатировать смерть и ждать полицейских. Но родственникам умершего такое поведение врачей не понравилось.

По настоянию родственников, они просили, чтобы отвезти в больницу. И потом этот сын как-то нервный. Он возмущался и начал материться. Водителя избил. С ножом бегал. Сказал, что, если мы не доставим в больницу, якобы он нас зарежет сейчас. фельдшер Сандыбек Елекенов

Водитель отвез тело в больницу, но там был избит.

Вчера вечером поступил. Ближе к шести поступил мужчина 1967 года рождения. Поступил в приемный покой с травмой головы и лица. Осмотрен дежурным травматологом. Проведены инструментальные исследования. Установлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей носа, носовое кровотечение. Идрисжан Мансамов, зав. травматологическим отделением центральной больницы Енбекшиказахского района

Позже буйного родственника задержали. Теперь сыну умершего может грозить крупный штраф или лишение свободы до двух лет.

Сейчас подозреваемый установлен. Им оказался 33-летний местный житель города Иссыка. В настоящее время по статье 107, части 1 УК РК - Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести - проводится досудебное расследование. В ходе расследования будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Акбота Куанышбеккызы, официальный представитель ДП Алматинской области

По словам медиков, это не первый подобный инцидент. С начала года в Алматинской области произошло шесть нападений на бригады скорой помощи.