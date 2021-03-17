В Казахстане расширят список запрещенных наркотиков и психотропных веществ

Министерство внутренних дел подготовило проект постановления Правительства РК по изменениям и дополнениям Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, передает zakon.kz.

Так, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых запрещено в медицинских целях в раздел А "Наркотические средства" добавлены:

Метил-альфа-фенилацетоацетат (МАФА) (включая его оптические изомеры) Кротонилфентанил Валерилфентанил Митрагинин (9-метокси-коринантеидин) Любое растение, содержащее в своем составе митрагинин

В раздел В также добавлен ряд наркотических веществ, среди которых: Метиловый эфир 3-метил-2(1-пент-4-ен-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (ММВ-022) Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (MDMB-4en-PINACA) и т.п.

Также пополнился список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем.

В него добавлены:

3,4-МДФ-2-П-метилглицидат (ПМК-глицидат)

3,4-МДФ-2-П-метилглицидная кислота (ПМК-глицидная кислота)

Альфа-фенилацетоацетомид (АРАА)

4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)²

N-фенетил-4-пиперидон (NPP)²

Альфа-фенилацетоацетонитрил (АРААN)

ВК-4 (бромкетон-4) Альфа-Бромвалерофенон

Валерофенон

Кроме того, документ определяет, какие размеры психотропных веществ и их аналогов относятся к небольшому, крупному и особо крупному.

Необходимость поправок объясняется приведением законодательства в соответствие с рекомендациями Международного комитета по контролю над наркотиками ООН и списками, перечнями, таблицами наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в странах Евразийского экономического союза.

Не исключается, что в связи с этим будут принятые новые нормативные акты.

Целью принятия проекта является повышение уровня степени защищенности прав и свобод граждан на жизнь и здоровье, успешное решение задачи по своевременной постановке под государственный контроль новых психоактивных веществ, в том числе находящихся под контролем в странах Евразийского экономического союза, дальнего и ближнего зарубежья, а также рекомендованных Международным Комитетом ООН по контролю наркотиков, - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 апреля.