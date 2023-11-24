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Законодательство РК

В Казахстане расширят список запрещенных наркотических и психотропных веществ в медицине

В Казахстане расширят список запрещенных наркотических и психотропных веществ в медицине Фото: МВД РК
МВД РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, а также ряд других документов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых запрещено в медицинских целях, добавили:

  • пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил);
  • брорфин;
  • метонитазен.

Теперь в этом списке находится 86 наркотических веществ, ранее было 83.

Как поясняется, перечисленные вещества включены в список наркотических средств (Желтый список), находящихся под международным контролем в соответствии с Единой конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.

Кроме того, "брорфин" включен в список подконтрольных наркотических средств Республики Беларусь.

Вместе с тем расширен психотропных веществ, использование которых запрещено в медицинских целях. В частности, в него добавлены:

  • 3-метоксифенциклидин
  • эутилон
  • клоназолам
  • диклазепам
  • флубромазолам

Перечисленные вещества включены в список психотропных веществ (Зеленый список), находящихся под международным контролем в соответствии с Конвенцией ООН о психотропных веществах 1971 года.

Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, дополнен 4-метилпропиофенон (1-(4-метилфенил)-1-пропанон).

По информации МВД, цель проекта – своевременная постановка под государственный контроль новых психоактивных веществ, в том числе находящихся под контролем в странах Евразийского экономического союза, а также рекомендованных Международным комитетом по контролю над наркотиками ООН.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 декабря.

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