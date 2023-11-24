В Казахстане расширят список запрещенных наркотических и психотропных веществ в медицине
В частности, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых запрещено в медицинских целях, добавили:
- пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил);
- брорфин;
- метонитазен.
Теперь в этом списке находится 86 наркотических веществ, ранее было 83.
Как поясняется, перечисленные вещества включены в список наркотических средств (Желтый список), находящихся под международным контролем в соответствии с Единой конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.
Кроме того, "брорфин" включен в список подконтрольных наркотических средств Республики Беларусь.
Вместе с тем расширен психотропных веществ, использование которых запрещено в медицинских целях. В частности, в него добавлены:
- 3-метоксифенциклидин
- эутилон
- клоназолам
- диклазепам
- флубромазолам
Перечисленные вещества включены в список психотропных веществ (Зеленый список), находящихся под международным контролем в соответствии с Конвенцией ООН о психотропных веществах 1971 года.
Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, дополнен 4-метилпропиофенон (1-(4-метилфенил)-1-пропанон).
По информации МВД, цель проекта – своевременная постановка под государственный контроль новых психоактивных веществ, в том числе находящихся под контролем в странах Евразийского экономического союза, а также рекомендованных Международным комитетом по контролю над наркотиками ООН.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 декабря.