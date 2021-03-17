Полеты на 20 млрд тенге: пресс-служба премьера ответила на громкое заявление журналиста

Пресс-служба премьер-министра Аскара Мамина опровергла информацию о том, что на перелеты членов правительства из госбюджета выделяется 15-20 млрд тенге, передает zakon.kz.

Накануне в соцсетях журналист Ербол Мандибек, ранее работавший на государственном телевидении, написал пост о том, что ежегодно на авиаперелеты членов кабмина и спикеров Сената и Мажилиса Казахстана из республиканского бюджета выделяется 15-20 млрд тенге.

Сегодня, 17 марта, пресс-служба премьера опровергла его слова.

В сообщении отмечается, что фактически на 2021 год на обеспечение особо важных полетов (литерные рейсы) казахстанских делегаций во главе с премьер-министром и его заместителями предусмотрены расходы в размере 578 млн тенге.

Эта сумма рассчитана на получение транспортных услуг в течение всего 2021 года. При этом оплата производится по факту выполненных региональных и международных перелетов казахстанских делегаций. К примеру, в 2020 году при запланированных 578 млн тенге расходов фактически были осуществлены перелеты на 275,6 млн тенге.

У премьер-министра и заместителей премьер-министра нет отдельных закрепленных только за ними самолетов, - говорится в сообщении.

Пресс-служба уверяет, что полеты осуществляются исключительно в служебных целях. Министры во главе с премьером летают в регионы Казахстана для решения вопросов социально-экономического развития страны. Также они летают в страны ближнего и дальнего зарубежья в рамках исполнения поручений Президента по развитию экономического сотрудничества с другими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и других объединений.

Перелеты без расписания, как внутренние, так и международные осуществляет государственная авиакомпания "Беркут". Перелеты казахстанских делегаций во главе с министрами осуществляются рейсовыми пассажирскими самолетами коммерческих авиакомпаний.

Пресс-служба также опровергла слова журналиста Ербола Мандибека о том, что в обслуживание входит красная и черная икра, водка и виски, экзотические фрукты.

При продолжительности полета до 1 часа пассажирам предоставляются безалкогольные прохладительные напитки и снэки, при продолжительности 1-3 часа – горячее питание и горячие напитки (чай, кофе). Бортовое питание предоставляется в соответствии с действующим законодательством – Законом РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и другими нормативными правовыми актами.

Таким образом, распространяемая бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация не соответствует действительности. К сожалению, это является очередным случаем искажения фактов и распространения недостоверной информации в погоне за общественным резонансом, - добавили в пресс-службе.

Ранее журналист Ербол Мандибек у себя в Facebook написал, что для премьер-министра и четырех его заместителей предусмотрено по отдельному самолету. Кроме того, он упомянул, что ежегодно из республиканского бюджета выделяется от 15 до 20 млрд на полеты премьера, министров, а также спикеров Сената и Мажилиса.