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Законодательство РК

Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге

Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В социальных сетях вновь появилась информация, что казахстанцам выплачивается компенсация от 100 тыс. тенге и более – якобы это новое постановление о выплатах. Сообщения, содержащие подобные сведения, являются фейковыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, в одном из таких объявлений казахстанцам предлагают ввести свой ИИН на сайте с названием ОКЦ ВНДС (Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств).

"Посетителям сайта предлагают заполнить извещение, где нужно указать личные и банковские данные. В 2020 году тоже под Новый год уже распространялось аналогичное сообщение о том, что казахстанцам вернут уплаченные суммы НДС. Мошенническая схема была идентична той, которая используется сейчас. Тогда Комитет государственных доходов МФ РК официально опроверг эту информацию", – говорится в сообщении 25 декабря 2023 года.

Казахстанцам вновь

Фото: stopfake.kz

Также сообщается, что в некоторых распространяемых сообщениях с обещанием компенсаций мошенники для большей убедительности используют фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанцам вновь

Фото: stopfake.kz

"На сайте главы государства нет никакой информации о выплатах. Также нет подобной информации и на сайте Парламента РК", – отмечается в сообщении.

Специалисты stopfake.kz подчеркнули, что ни один официальный и авторитетный источник не сообщал о компенсациях, а значит, распространяемая в Сети информация о выплатах – ложь. Чтобы не стать жертвой мошенников, казахстанцам рекомендуют не оставлять личные данные на сомнительных сайтах.

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В ноябре 2023 года в Казнете активно распространяли видео о "новом постановлении о выплатах", согласно которому каждому жителю Казахстана якобы полагалась компенсация от 150 тыс. тенге. Сообщалось, что подобная реклама выплат распространялась ранее в России и Беларуси. В Казахстане такие видео циркулировали еще в 2020 году. Тогда их официально опровергли в Комитете госдоходов МФ РК. Подробнее здесь.

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