Погода без осадков ожидается в Казахстане 

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 18 марта, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по прежнему сохраняется погода без осадков. Лишь на западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-востоке – небольшой снег. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью, днем на юго-западе –пыльная буря, - сообщили в ведомстве.

В Мангистауской области местами ожидается гроза, усиление ветра местами 17-22 м/с, днем с пыльной бурей.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Западно-Казахстанской области – ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области - местами 17-22 м/с.

В Алматинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.