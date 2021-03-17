Нежелательных реакций на вакцину Спутник V не зарегистрировано в Казахстане

17 марта 2021, 17:55
Фото: wikimedia.org

Нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" у вакцинирующихся на данный момент казахстанцев не было. Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

По нежелательным реакция информация имеется у нас. Таких случаев у нас не зарегистрировано. Есть ожидаемые реакции, их насчитывается 614 случаев, - сказал Киясов.

Он уточнил, что это в основном случаи, связанные с повышением температуры тела, припухлостью вокруг введения инъекции или катаральными явлениями.

Но эти реакции купируются в течении 2-3, максимум 4 дней, - пояснил главный санврач страны.

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