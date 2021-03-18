Выпавшие со снегом насекомые напугали казахстанцев

Новое видео с насекомыми активно обсуждают казахстанцы, сообщает zakon.kz.

В ролике под микроскопом показаны крошечные насекомые черного цвета.

Автор уверяет, что они выпали вместе со снегом. Некоторые пользователи решили, что такое явление не может носить природный характер. И значит, вредителей сбросили с самолетов вместе с осадками. Это не так, - отмечает Stopfake.kz.

Стоит отметить, что на видео не указано ни время, ни место съемки. Также нет и кадров, на которых было бы видно, что насекомые, рассматриваемые автором под микроскопом, действительно лежали в снегу.

Таким образом, подтвердить, что они были найдены на земле после снегопада, невозможно, - уточнили эксперты.

Годом ранее уже опровергали подобную информацию. Тогда говорили, что самолет распыляет коронавирус над Казахстаном.