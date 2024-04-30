Несмотря на то, что уже позеленели деревья, зима все еще не сдается. 1 мая 2024 года в Астане выпал снег. Фотографию в редакцию прислали жители столицы, сообщает Zakon.kz.

На снимке видно, что на крышу снег лег тонким слоем, а значит к завтрашнему дню он может уже растаять.

Отметим, что из-за надели в Акмолинской области закрыли трассу республиканского значения. Позже стало известно, что закрыта и дорога в Павлодарской области.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на праздничный день 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте.

