Главу Управления городской мобильности Алматы подозревают в получении взятки

В отношении главы Управления городской мобильности Алматы Ерлана Адилова расследуется уголовное дело, передает zakon.kz.

Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на Антикоррупционную службой по городу Алматы. Сообщается, что расследуется уголовное дело в отношении руководителя управления городской мобильности города по факту получения взятки.

Досудебное расследование в отношении Адилова Е.М. по факту получения взятки начато 16 февраля текущего года по статье 366 части 2 УК РК (Получение взятки в значительном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств дела. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщил заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Талгат Башев.

Ерлан Адилов был назначен руководителем управления городской мобильности Алматы в июне прошлого года.