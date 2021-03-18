Крупную партию медикаментов незаконно хотели провезти через Казахстан  

18 марта 2021, 15:47
Фото: КНБ РК

Предотвращен незаконный провоз крупной партии медикаментов через Казахстан, сообщает zakon.kz.

17 марта 2021 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" предотвращен незаконный провоз крупной партии медикаментов.

При осуществлении досмотра автомашины марки DAF, следовавшей по маршруту "Москва - Бишкек " с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и волоконно-оптического эндоскопа были выявлены укрытые под основным грузом "домашние вещи" без сопроводительных документов медикаменты "Зиннат" (гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь) в количестве 19 200 штук (80 коробок по 240 упаковки), разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составляет 36 384 000 тг., - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Задержанный груз передан в Департамент экономических расследований по Актюбинской области.


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