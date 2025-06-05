Стратегически важное сырье пытались незаконно вывезти из Казахстана

В области Жетысу оперативники Департамента полиции совместно с Департаментом экономических расследований и таможенной службой задержали несколько партий стратегически важного сырья, предназначенного для незаконного экспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, речь идет о попытке вывоза крупной партии свинца.

"Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 млн тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу", – говорится в сообщении.

В данное время стражи порядка работают над тем, чтобы установить и задержать всех причастных к организации схемы.

Отмечается, что аналогичные факты ранее были выявлены в других регионах. В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность товарищества, пытавшегося вывезти лом черного металла под видом высоколегированной стали. Обнаружено около одной тысячи тонн металлолома, включая семь вагонов, подготовленных к отправке в сопредельное государство. В Мангистауской области выявлен канал морской отправки лома в страну Прикаспийского региона. На территории предприятия найдено более 400 тонн металлолома. Два контейнера были подготовлены к экспорту.

По всем фактам виновные лица привлечены к ответственности. В МВД подчеркнули, что такие действия направлены на сохранение экономического потенциала страны и защиту национальных интересов.

Ранее сообщалось, что главной транспортной прокуратурой (ГТП) Казахстана пресечена схема незаконного вывоза металлов.