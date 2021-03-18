Из-за чего возникли разногласия между Сенатом и Мажилисом по закону об адвокатуре

В последний раз согласительная комиссия в Парламенте создавалась в конце 2019 года по поправкам в законодательство о ЖКХ. Мажилис и Сенат Парламента РК создали согласительную комиссию для решения разногласий, возникших по законопроекту об адвокатской деятельности. В частности, речь идет о поправке, касающейся создания Республиканской коллегии юридических консультантов. На сегодня обе палаты определились с депутатами, которые вошли в состав этой комиссии, передает корреспондент zakon.kz.

Накануне на пленарном заседании Мажилиса депутаты заявили о несогласии с отдельной поправкой, касающейся создания Республиканской коллегии юридических консультантов. Таким образом, было принято решение создать согласительную комиссию. От Мажилиса в нее вошли Снежана Имашева, Артур Платонов и Арман Кожахметов.

С большинством поправок, внесенных Сенатом Парламента РК мы согласились, кроме позиции которая касается создания Республиканской коллегии юридических консультантов. У нас возникли разногласия по поводу порядка создания этой палаты. Для выработки общей редакции и создана согласительная комиссия, - пояснила Снежана Имашева корреспонденту агентства.

Тем временем сегодня на пленарном заседании Сената были определены депутаты, которые будут представлять Палату в согласительной комиссии по проекту закона об адвокатской деятельности и юридической помощи. В ее состав от Сената вошли депутаты Сауле Айтпаева, Андрей Лукин и Султанбек Макежанов.

Ранее Сенат рассматривал данный законопроект и после внесения своих правок вернул документ в Мажилис на дополнительное рассмотрение, где и было выражено мнение о необходимости создания согласительной комиссии по преодолению разногласий касательно указанного законопроекта, - уточняется в сообщении пресс-службы Сената.

Теперь компромиссное решение будет приниматься открытым голосованием большинством голосов членов комиссии. В дальнейшем это решение будет рассматриваться Мажилисом и после одобрения будет направлено на рассмотрение в Сенат.

В последний раз согласительная комиссия в Парламенте создавалась в конце 2019 года по поправкам в законодательство о ЖКХ.

Оксана Скибан, Нур-Султан