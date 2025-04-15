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Общество

В общественном совете Алматинской области возникли разногласия

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 07:00 Фото: Zakon.kz
В Талгарском районе Алматинской области возникли разногласия между членами Общественного совета, сообщает Zakon.kz.

Недовольство его работой выразил активист, инвалид первой группы Марат Жапаров. По его словам, на заседаниях поднимаются действительно важные для района вопросы, но при этом сама деятельность сводится к формальной отчетности, передает телеканал "Хабар".

"Почему депутаты вступают в общественный совет, у них тоже есть депутатские комиссии, почему не члены НПО? Потом госслужащие. Они не принимают активного участия. Они просто пришли и некоторые бывают там годами не приходят на заседание. Просто создают как будто бы контроль какой-то", – выразил недовольство составом Марат Жапаров.

В свою очередь председатель Общественного совета Айдар Сарипов утверждает, что работа ведется строго в рамках действующего законодательства.

На днях стало известно, как в Казахстане измеряют настроение общества.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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