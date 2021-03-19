Еще одна область вернулась в "красную" зону по коронавирусу 

19 марта 2021, 09:27
Фото: liter.kz

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта, сообщает zakon.kz.

Западно-Казахстанская область вернулась в "красную" зону по коронавирусу.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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18 марта сообщалось, что Западно-Казахстанская область покинула "красную" зону по коронавирусу.


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