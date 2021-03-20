Мама Томирис Байсафы обратилась к Токаеву

Мать погибшей студентки из Казахстана Томирис Байсафы обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели дочери, передает zakon.kz.

Обращение она опубликовала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жанна Ахметова (@_ahmetova_zhanna_)

Накануне дело было передано в суд, заседание назначено на 23 марта. Рассматривать дело будет суд присяжных, с чем мать Томирис категорически не согласна.

По моему мнению и мнению следственной группы, есть реальные опасения, что на судей и присяжных заседателей может быть оказано давление (как например в случае с первой следственной инстанцией - Никулинским межрайонным следственным отделом города Москвы, когда его руководитель был явно заинтересован в скорейшем закрытии дела по статье “Самоубийство”) и все наши усилия и усилия Главного следственного управления СК РФ могут быть сведены к нулю, - написала Жанна Ахметова.

Она обратилась к Президенту с просьбой довести до российской стороны просьбу о справедливом судебном разбирательстве, и принятии необходимых мер по исключению возможного давления на присяжных заседателей.

Сейчас мне, как никогда нужна ваша помощь. Прошу всех у кого есть детки, неравнодушных, друзей, блогеров, стать одним миром и помочь мне с распространением этой информации в СМИ России и у нас в стране, чтобы дело об убийстве ребенка завершилось справедливо, - призвала она.

Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах. Девушка получила множественные переломы и потеряла много крови. Девушка скончалась 3 мая. Следствие склонялось к версии о суициде, родители выразили несогласие.

В октябре 2020 года Жанна Ахметова встретилась с Касым-Жомартом Токаевым. Дело о смерти Томирис глава государства взял на контроль.