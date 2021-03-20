Сильное землетрясение произошло в Японии - объявлена угроза цунами

На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами, передает zakon.kz.

Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Метеорологи предупреждают, что в префектуре Мияги, рядом с побережьем которой находился эпицентр подземных толчков, высота цунами может составить 1 м. Население прибрежных районов предупреждают об опасности приближения к береговой линии.

Японское правительство создало кризисный штаб.

Ранее сегодня землетрясения были зафиксированы на Камчатке, в Мексике, Тибете, а также в Антарктиде и в Атлантическом океане.