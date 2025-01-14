Жители Японии опасаются цунами после сильного землетрясения
По информации ABC News, японские и американские чиновники сообщили, что землетрясение началось около 21:19 по местному времени, его эпицентр находился недалеко от берега.
Одна волна цунами высотой менее метра достигла некоторых побережий и портов около 10 часов вечера. Жителей призвали и дальше держаться подальше от побережья и других водных путей.
В префектуре Коти жителям некоторых районов было рекомендовано эвакуироваться.
Японские метеорологи заявили примерно через час после землетрясения, что они все еще собирают информацию о сбоях. Некоторые железнодорожные перевозки были остановлены, и неясно, когда они будут возобновлены.
Власти предупредили, что повторные толчки и другие толчки все еще возможны, поэтому жителям следует оставаться в безопасном месте. Жителей предупредили быть осторожными с битым стеклом или другим мусором.
Ранее вдова миллиардера, погибшего в батискафе Титан, получила крохи от его состояния.