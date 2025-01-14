Жители Японии опасаются цунами после сильного землетрясения

13 января у побережья префектуры Миядзаки в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. в связи с этим метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами для префектур Миядзаки и Коти с ожидаемой высотой около 1 метра, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, японские и американские чиновники сообщили, что землетрясение началось около 21:19 по местному времени, его эпицентр находился недалеко от берега.

Одна волна цунами высотой менее метра достигла некоторых побережий и портов около 10 часов вечера. Жителей призвали и дальше держаться подальше от побережья и других водных путей.

В префектуре Коти жителям некоторых районов было рекомендовано эвакуироваться.

Японские метеорологи заявили примерно через час после землетрясения, что они все еще собирают информацию о сбоях. Некоторые железнодорожные перевозки были остановлены, и неясно, когда они будут возобновлены.

Власти предупредили, что повторные толчки и другие толчки все еще возможны, поэтому жителям следует оставаться в безопасном месте. Жителей предупредили быть осторожными с битым стеклом или другим мусором.

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