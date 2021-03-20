Как будут работать банки во время локдауна в Алматы

Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге о введении строгих ограничительных мер в городе рассказал, как будут работать банки в городе, сообщает zakon.kz.

По словам главврача, с 21 по 28 марта деятельность банков будет ограничиваться. На дистанционную форму переведут не менее 60% персонала в центральных филиалах, а в филиалах, отделах - не менее 40%.

Банковская сфера работает в штатном режиме, но сохраняется единое требование по переводу сотрудников на дистанционный режим работы.

Необходимо отметить, что в банковской сфере большое количество заболевших, они входят в семерку видов деятельности по заболеваемости.