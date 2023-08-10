В Казахстане накрыли ОПГ, работающую в порноиндустрии

В Казахстане пресекли работу транснациональной ОПГ. Они вели деятельность в сфере порноиндустрии под видом модельного агентства. В состав входили граждане РК и ближнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

В МВД сообщили, что под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов.

Члены преступной группы на протяжении длительного времени через соцсети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 млн тенге и конфиденциальность. В случае отказа преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы.

В ОПГ были организаторы, руководители, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры.

Установленный оборот за последние 5 лет превысил 3 млрд тенге.

Сотрудниками полиции в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда установлено 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме.

В ходе спецоперации изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около 1 кг наркотических средств и более 69 тысяч долларов.

"Всего в полицию доставлено 118 лиц, из которых водворены в изолятор временного содержания 13 основных организаторов преступной группы, в том числе трое иностранных граждан. В настоящее время следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в транснациональной преступной группе. Организатором и основным участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества", – сообщил начальник Управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.



