Голая женщина напала на телеведущую в прямом эфире Румынии

На популярную румынскую телеведущую в прямом эфире напала голая женщина, передает zakon.kz.

Это случилось во время программы "Прямой доступ" в студии румынского телеканала Antena 1, видео опубликовано на YouTube.

Как сообщает издание G4media, незнакомка смогла миновать охрану и оказалась прямо перед телеведущей Мирелой Вайдой. Нападавшая кинула в нее камень, но промахнулась. После этого ее задержали. Нарушительница кричала: "Отдай мне мои деньги".

После возобновления шоу, Мирела Вайда призналась, что она была шокирована и что она опасается за свою безопасность.

Эта женщина подошла ко очень быстро и пыталась попасть в меня камнем. Я была шокирована, потому что не понимала, что происходит. У меня не хватало духа действовать быстрее. Мне повезло, что она не смогла меня ударить. Мирела Вайда

Сама телеведущая позднее рассказала, что получает угрозы от Магдалены Шербан — эта женщина в 2017 году в метро толкнула на рельсы беременную женщину и не дала ей выбраться на платформу. За это Шербан была приговорена к пожизненному заключению.

Однако, как рассказала Вайду, Шербан обещает, что расправится с ней, когда выйдет из тюрьмы, и предлагает деньги за убийство телеведущей. Не исключено, что Шербан могла найти сообщницу.

В то же время Sputnik Romania не исключает, что видео с нападением может быть постановочным и эту сцену срежиссировали, чтобы привлечь аудиторию. Сомнения вызывает и тот факт, что женщина могла пробраться и раздеться в хорошо охраняемом месте. Более того, шоу "Прямой доступ" уже не раз штрафовали "за использование сомнительных методов привлечения публики".