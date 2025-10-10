Женщина родила ребенка в прямом эфире видеосервиса
Ее трансляция собрала десятки тысяч зрителей и вызвала волну критики в соцсетях.
"Привет, твиттер, у меня отошли воды, так что, думаю, пора в эфир. Время рожать", – написала Fandy в X 8 октября.
Hi twitter my water just broke so I think I’m going this live— ғᴀɴᴅʏ (@fandybtw) October 7, 2025
Baby time :) https://t.co/oHQbLm3wTi pic.twitter.com/andlg7l7NM
Пост в Twitch набрал более 85 тыс. просмотров и сотни комментариев. Многие поздравляли новоиспеченную мать, но часть пользователей обвинила ее в том, что она использует новорожденного ради просмотров.
"Бедный ребенок – его еще не родили, а уже продали ради контента", – отметил один из геймеров.
Фото: Х/fandybtw
Роды длились более восьми часов. На видео видно, как помощники готовят надувной бассейн прямо в гостиной, а на заднем плане идет активный чат Twitch. В кадре Fandy, у которой 370 тыс. подписчиков, борется с болью, меняет позы и разговаривает с аудиторией.
"Подними свою мораль, женщина", – прокомментировал увиденное пользователь Twitch.
