Женщина родила ребенка в прямом эфире видеосервиса

Стримерша Fandy, известная по трансляциям игры World of Warcraft, стала первой женщиной, родившей в прямом эфире на Twitch, сообщает Zakon.kz.

Ее трансляция собрала десятки тысяч зрителей и вызвала волну критики в соцсетях.

"Привет, твиттер, у меня отошли воды, так что, думаю, пора в эфир. Время рожать", – написала Fandy в X 8 октября.

Baby time :) https://t.co/oHQbLm3wTi pic.twitter.com/andlg7l7NM — ғᴀɴᴅʏ (@fandybtw) October 7, 2025

Пост в Twitch набрал более 85 тыс. просмотров и сотни комментариев. Многие поздравляли новоиспеченную мать, но часть пользователей обвинила ее в том, что она использует новорожденного ради просмотров.

"Бедный ребенок – его еще не родили, а уже продали ради контента", – отметил один из геймеров.

Фото: Х/fandybtw

Роды длились более восьми часов. На видео видно, как помощники готовят надувной бассейн прямо в гостиной, а на заднем плане идет активный чат Twitch. В кадре Fandy, у которой 370 тыс. подписчиков, борется с болью, меняет позы и разговаривает с аудиторией.

"Подними свою мораль, женщина", – прокомментировал увиденное пользователь Twitch.

