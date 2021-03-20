Казахстанка завоевала лицензию по настольному теннису на Олимпиаду в Токио

В Дохе завершился квалификационный турнир по настольному теннису среди стран Азиатского континента. Представитель Казахстана Анастасия Лаврова выиграла соревнования среди женщин, сообщает zakon.kz.
Это единственная лицензия в настольном теннисе в составе олимпийской сборной Казахстана, передает Olympic.kz.
В финале турнира казахстанка Анастасия Лаврова одержала победу над соперницей из Узбекистана Мархабо Магдиевой со счётом 4:2, таким образом завоевав лицензию на Олимпиаду в Токио. Отметим, что ее квота единственная в настольном теннисе.
На данный момент у Казахстана 45 лицензий на Олимпийские игры в Токио.
Хотите быть в курсе важных новостей?