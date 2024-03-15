Казахстанец Толеугали завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 по таеквондо

Батырхан Толеугали, представляющий команду Казахстана по таеквондо, стал обладателем олимпийской лицензии на летние Игры в Париже 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский таеквондист добился успеха после того, как пробился в финал азиатского отборочного турнира в Тайване (Китай) в весовой категории до 80 килограммов.

Вначале Батырхан на стадии четвертьфинала турнира был сильнее Акшая Худы из Индии.

А в полуфинале Толеугали праздновал победу над представителем Саудовской Аравии – Али Мабрук аль-Мабрук. Тем самым, согласно регламенту данных состязаний, наш спортсмен завоевал лицензию на участие в парижской Олимпиаде 2024 года.

Повторить успех своего соотечественника в ближайшие дни могут еще трое казахстанцев. Помимо Толеугали, за олимпийские квоты поборются Самирхон Абабакиров (до 58 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг) и Жансель Дениз (свыше 67 кг).

Но их выступления нашим болельщикам придется подождать. Они стартуют после 15 марта.

Если казахстанские мастера корейского боевого искусства только начали борьбу за лицензии, то четверо наших боксеров на днях уже заработали себе путевки на парижские состязания.



В отборочных соревнованиях в итальянском городе Бусто-Арсицио лицензии завоевали Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Айбек Оралбай.