Погоня полицейских за неизвестным в Павлодаре попала на видео

В соцсетях распространяется видео, на котором полицейские преследуют на городских улицах неизвестного. Снято видео в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

На кадрах в Instagram-паблике tipavlo.dar полицейский догоняет парня. Тот пытается скрыться от него, перебегая через улицу. К погоне присоединяется полицейский УАЗ и со включенными проблесковым маячком и спецсигналом едет за убегающим.

Полицейский отстает от погони, замедляет ход, убегающий и преследователи скрываются из кадра.

Кто этот парень, почему его преследовали стражи порядка и чем закончилась погоня – неизвестно. Редакция zakon.kz направила запрос в ДП Павлодарской области.

Комментаторы паблика также гадают что происходит на видео. Часть комментаторов активно обсуждает неудобную полицейскую форму, мешающую преследовать преступника.