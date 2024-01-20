Погоня за 17-летним водителем в Шымкенте попала на видео

В Шымкенте несовершеннолетний водитель пытался скрыться от полиции. Стражам порядка пришлось устроить погоню, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП города, во время ночного патрулирования по улице Турекулова полицейские обратили внимание на невключенные фары у автомобиля Toyota Camry 75. Когда стражи порядка потребовали водителя остановиться, он прибавил ходу в попытке скрыться.

Автоэкипаж полиции вызвал подкрепление и продолжил погоню за автомобилистом: он не просто игнорировал законные требования сотрудников, но и своим опасным вождением провоцировал дорожно-транспортные происшествия.

"Транспорт удалось задержать по проспекту Тауке хана. За рулем оказался 17-летний юноша. По факту составлены протоколы по ст. 613 "Невыполнение требований сотрудника полиции", ст. 599 "Проезд на запрещающий сигнал светофора", ст. 606 "Создание аварийной обстановки" и ст. 596 КоАП РК "Выезд на встречную полосу движения", – отмечается в сообщении.

Собранные материалы направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города. Машина водворена на штрафстоянку.

Накануне попал на видео наезд на школьницу в поселке Кендала Алматинской области.