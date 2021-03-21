Назарбаев обратился к казахстанцам по случаю праздника Наурыз

Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, сообщает zakon.kz.

Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Первого Президента.

Поздравление Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз:



Дорогие казахстанцы!

Поздравляю вас с Наурыз мейрамы – праздником весны, обновления и созидания.

День весеннего равноденствия ждут и искренне празднуют все казахстанцы.

Отражая величие культуры и древних традиций нашего народа, Наурыз объединяет представителей всех этносов, проживающих сегодня в Казахстане.

За годы независимости этот день стал ярким символом консолидации, а также еще одним свидетельством того, что единство, стабильность и межнациональное согласие являются фундаментом гармоничного развития государства и залогом больших побед.

Важно беречь и укреплять эти главные ценности нашей Независимости вопреки всем вызовам и угрозам, встающим перед страной. Казахстанцы всегда с честью справлялись с этой задачей. Уверен, так будет и впредь.

В этот светлый день хочу от всей души пожелать мира и спокойствия нашему общему дому – Республике Казахстан.

Пусть всегда под каждым шаныраком царят согласие и взаимопонимание.

Желаю всем счастья, здоровья и благополучия!