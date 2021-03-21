Собак назвали опасными для человечества

Собаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, сообщает zakon.kz.

L’Express приводит данные исследования профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окина, опубликованного в 2017 году. В нем говорится, что около 160 млн собак и кошек оказывают от 25 до 30% воздействия на окружающую среду в США из-за потребления мяса.

Этот вред можно сравнить с выбросом 64 млн т углекислого газа, что сравнимо с последствиями использования 13 млн автомобилей в течение года.

С ним не согласна профессор питания животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон, по мнению которой расчеты Окина основаны на "множестве неточных предположений".

Большая часть кормов для животных производится из побочных продуктов пищевой промышленности, – отмечает она.

В то же время ученые отмечают: большая собака ест больше, чем маленькая кошка, а потому в любом случае оставляет больший углеродный след. При этом самым экологичным вариантом и безопасным для человечества будет вообще не заводить питомца, а сократить углеродный след возможно, если в корма начнут добавлять насекомых в качестве источника белка.